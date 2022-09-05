طالب ووالده يعيدان 50 ألف ريال لحساب التعليم بعد إيداعها في حسابه بالخطأ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
فوجئ ولي أمر أحد الطلاب بمدارس مكة المكرمة بإيداع مبلغ يقارب 50 ألف ريال في حساب أحد أبنائه؛ فتولى التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإرجاع المبلغ.
وتفصيلاً، قال ولي أمر الطالب حامد صلاح لـلمصدر : فوجئت بإيداع قرابة 50 ألف ريال باسم تعليم مكة في حساب أحد أبنائي في المرحلة الابتدائية. وعلى الفور تواصلت مع إدارة تعليم مكة، وقمت بإيداع المبلغ في حساب التعليم.
بدورها، تجاوبت إدارة تعليم مكة المكرمة مع مبادرة وأمانة ولي الأمر في إرجاع المبلغ، وقامت باستدعاء ولي الأمر وابنه، بحضور مساعد مدير إدارة التعليم لشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومدير إدارة خدمات الطلاب علي الأسمري، ومدير مكتب الشرق بتعليم مكة الدكتور عبدالله الزهراني، معبرين عن شكرهم لولي الأمر وابنه، وقدموا شهادة شكر لهما نظير أمانتهما وإعادتهما المبلغ إلى حساب التعليم.
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