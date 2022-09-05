هل يحق لمُستفيد البناء الذاتي الحصول على أرضٍ مجانية؟.. “سكني” يرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسار حول مدى إمكانية حصول المُستفيد من منتج البناء الذاتي على أرض مجانية.

وأكد البرنامج، أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة سواء من خلال برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية، في إشارة إلى عدم إمكانية حدوث ذلك.

ولفت إلى أنه يتم الإعلان عن مُخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في موقع البرنامج، وفي حال أصبحت مُتاحة يمكن للمُستفيد الحجز في المُخطط المناسب له من خلال حسابه.