أنشيلوتي: لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال!

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، سعادته بالفوز (2-1) على ريال بيتيس، ضمن الجولة الرابعة من الليجا، في معقل الميرنجي «سانتياجو برنابيو».

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «بدأنا الموسم بشكل جيد، وكانت المباراة صعبة، وافتقرنا للمسة الأخيرة، ولم تكن مواجهة سهلة لأن بيتيس يلعب كرة قدم جيدة للغاية».

وعن عدم اعتماده على هازارد، وأسينسيو، علق: «من الصعب الإجابة، وأعلم أنه يمكنني الاعتماد عليهما، ولا أعرف عدد الدقائق التي سيلعبونها، وأجريت تغييرات لمزيد من الطاقة، ومع تقدمنا في النتيجة بهدفين لم نكن بحاجة لهازارد، وأسينسيو».

وأضاف: «لا يكلفني شيئا إقناع كروس ومودريتش بإجلاسهم على دكة البدلاء، لأنهما أذكياء ومتواضعان، ويعلمون أهميتهما حتى لو لم يلعبا، وإدارتهم هي أسهل شيء في مسيرتي».

وتابع مدرب الملكي: «ليس صحيحًا أن بنزيما ليس له بديل في ريال مدريد، حيث لدينا ماريانو دياز وهازارد ورودريجو وأحيانًا أسينسيو وحتى مودريتش، واليوم بنزيما لم يكن جيدًا في إنهاء الهجمات للتسجيل، لكنه لا يعاني على المستوى البدني».

وأوضح: «يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهداف التي نتلقاها، واليوم استقبلنا من خطأ فادح، ويجب تحسين هذه الأمور».

وحول مودريتش، كشف: «لقد لعب مباراة جيدة، وظهر بتناغم جيد مع لاعبي الوسط، وقدم الأداء المعتاد منه».

وأتم بالحديث عن مواجهة سيلتك المقبلة بدوري الأبطال: «لا يمكننا التركيز على أفراد ولكن على الفريق بأكمله، فهم يلعبون بقوة، ولديهم بداية رائعة للموسم، وستكون الأجواء رائعة في ملعبهم، وسعداء للذهاب هناك».

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط.