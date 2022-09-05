رئيس التعاون يكشف آخر تطورات أزمة مصطفى فتحي وحقيقة انتقاله للأهلي المصري (فيديو)

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كشف رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، سعود الرشودي، حقيقة الأنباء التي تردتت خلال الفترة الماضية، عن تقدم النادي الأهلي المصري، بعرض رسمي لناديه من أجل اللاعب مصطفى فتحي، خلال الانتقالات الصيفية.

وقال “الرشودي” في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، أنباء تقدم الأهلي المصري بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي، غير صحيحة على الإطلاق، موضحًا أن الأهلي لم يتقدم بأي عرض.

وأضاف الرشودي، أن اللاعب مصطفى فتحي تأخر بسبب التجنيد في بلاده وبإذن الله يعود قريبا، ونطالب الأخوا في مصر لحل هذه الأزمة، من أجل عودة اللاعب إلى صفوف التعاون في أقرب وقت.

وأوضح سعود الرشودي، أنه تم بيع 17 ألف تذكرة لمباراة فريقه أمام النصر ضمن الجولة الثانية بدوري روشن، ولكن رقم الحضور المعلن كان 7 آلاف فقط، متمنيا أن يعقد مدراء إدارات الملاعب ورش عمل لتطوير آليات دخول وخروج الجماهير.

وأشار رئيس التعاون إلى أن فريق الهلال الأقرب لحصد لقب كأس السوبر المصري (كأس لوسيل) الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل في قطر، على حساب منافسه الزمالك، بطل الدوري المصري، متمنيا التوفيق للفرق السعودية.

سعود الرشودي – رئيس #التعاون : أتوقع فوز #الهلال على #الزمالك .. اللاعب مصطفى فتحي تأخر بسبب التجنيد في بلاده وبإذن الله يعود قريبا ..لم نتلق أي عرض من الأهلي المصري لضم مصطفى فتحي .. تم بيع 17 ألف تذكرة لمباراة #النصر ورقم الحضور المعلن 7 آلاف فقط#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/chNNeyx8Vu



— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed)

سعود الرشودي - رئيس #التعاون : أتوقع فوز #الهلال على #الزمالك .. اللاعب مصطفى فتحي تأخر بسبب التجنيد في بلاده وبإذن الله يعود قريبا ..لم نتلق أي عرض من الأهلي المصري لضم مصطفى فتحي .. تم بيع 17 ألف تذكرة لمباراة #النصر ورقم الحضور المعلن 7 آلاف فقط#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/chNNeyx8Vu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 4, 2022

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Source akhbaar24

