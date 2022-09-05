الشرطة الكندية: مقـتل 10 أشخاص في حـوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان

︎

.



أعلنت الشرطة الكندية يوم الأحد مقـتل عشرة وإصـابة ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن في مقاطعة ساسكاتشوان.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

