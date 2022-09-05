تحديث 31 تخصصا و 15 قسما بالتدريب التقني

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن مشروع التحوّل لنظام الفصول الثلاثة يعد فرصة لتطوير وتحديث الخطط والبرامج التدريبية لتحقيق متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين، تماشيا مع التطور الذي نشهد، وبما يتوافق مع التنمية ومواءمة سوق العمل، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 ، لأجل ذلك عملت المؤسسة منذ وقت مبكر على تحديث التخصصات والأقسام بمشاركة أصحاب الاختصاص وشركائنا في جميع القطاعات، مؤكدا أن تطوير المناهج والخطط التدريبية سيساهم في تحقيق تنافسية عالية في جميع المجالات، وسيتيح فرصة أكبر للمتدربين والمتدربات لتطوير مهاراتهم ومعارفهم مع ما يتطلبه سوق العمل.
يذكر أن عدد تخصصات المؤسسة في جميع برامجها قد تجاوزت 580 تخصصا في كلياتها التقنية والعالمية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب في السجون وفي معاهد وأكاديميات الشراكات الإستراتيجية.
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