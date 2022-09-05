تفعيل موعد وإحالتي في الرعاية المنزلية

وأوضحت الصحة أن العدد الكلي للزيارات التي قامت بها للمنازل بلغ 72330 زيارة، وعدد الزيارات الميدانية بلغ 62529 وذلك حتى منتصف العام 2022م، فيما بلغ عدد المرضى تحت الخدمة 44781 مريضا في 22 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبزيادة في عدد المرضى المسجلين بالخدمة بلغ 4351 مريضاً، كما بلغ عدد المستشفيات والمراكز التي تقُدم الخدمة لمرضى الرعاية المنزلية 242 مستشفى ومركزا، وعدد الفرق الطبية 500 فرقة.
وأشارت إلى أن الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية هي: المرضى المنومون بالمستشفيات إذا كانت الحالة مستقرة أو يحتاج خدمات صحية بالمنزل، والمرضى غير المنومين وبحاجة لمتابعة صحية، وتشمل مرضى الزهايمر ومرضى التأهيل الشامل، ومرضى العيادات الخارجية ومرضى الطوارئ، والطالب المعاق والمراكز الصحية.
وأضافت أن الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي المنزلي، والرعاية التنفسية المنزلية، والرعاية التمريضية المنزلية، والخدمات الاجتماعية المنزلية، والرعاية الطبية، وخدمات التغذية المنزلية، والخدمات الصحية المنزلية الافتراضية، والصحة النفسية المنزلية، وكذلك خدمات أخرى مساندة، وإدارة الأدوية.
يُذكر أن وزارة الصحة بدأت في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ قرابة 14 عاما، حيث تُقدم الرعاية الصحية المنزلية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية.
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