شكرا لقرائتكم خبر عن هل استحق الدوسري الاستبدال في مباراة الفتح؟.. الأرقام تجيب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض "السعودية سبورت 365"، أرقام سالم الدوسري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال مباراة الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكان رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد قام باستبدال سالم الدوسري، خلال مواجهة الفتح، أمس الأحد، في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

الأمر أزعج اللاعب بشكل كبير، وجعله ينفجر غضبًا واشتبك مع المدرب الأرجنتيني أيضًا، حيث دخل معه في مشادة كلامية.

أرقام ‏‏سالم الدوسري في مباراة الفتح:

- أهدر هدف مُحقق للتسجيل

- 3 مراوغات ناجحة من أصل 6

- خسر 7 التحامات بدنية من أصل 11

- خسر الكرة 12 مرة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره الفتح، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الزمالك المصري، في نهائي كأس سوبر لوسيل، يوم التاسع من شهر سبتمبر الجاري.