شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يرفض ضم حارس مرمى رغم توقيعه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 4 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها رفض فيريرا ضم حارس مرمى بعد توقيعه

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يرفض صفقة حارس المرمى



نجح نادي الزمالك، في الحصول على توقيع عمرو شعبان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبالرغم من توقيع الحارس، رفض البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، إتمام الصفقة، بسبب عدم امتلاكه لا يملك الخبرات التي تؤهله أن يكون بديل للحارس محمد عواد، خاصةً مع المشاركات الإفريقية.



أخبار الزمالك اليوم.. كاف يخطر الفريق بموعد مواجهتى بطل تشاد فى دورى الأبطال

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" نادى الزمالك بموعد مواجهتى إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

جاء ذلك، بعدما طلب الزمالك تعديل موعد مباراة الذهاب بسبب مشاركته فى بطولة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي فى قطر.



أخبار الزمالك اليوم.. أبو جبل ينتقل إلى البنك الأهلي



أعلن نادى البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادى الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك بناءً على رغبة من خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد.

أخبار الزمالك اليوم.. نداي يشارك فى تقسيمة الفريق والوردي يؤدي تدريبات بدنية



شارك السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الأبيض خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

كما أدى زكريا الواردي الوافد الجديد لصفوف القلعة البيضاء، برنامج وتدريبات تأهيلية قبل دخوله المشاركة في التدريبات مع الفريق.