شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. روزه يقترب من تدريب الفريق بالموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 4 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب روزه من تدريب الفريق.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. الأحمر يعرض على إنبي 12 مليون جنيه لضم شلبي

واصل النادي الأهلي مفاوضاته مع نادي إنبي، للحصول على عقد مصطفى شلبي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرض الأهلي على الفريق البترولي 12 مليون جنيه لضم اللاعب بالميركاتو الصيفي، بعدما حصل على توقيعه منذ فترة ليست ببعيدة، وينتظر حسم التفاوض بين الناديين للتواجد مع الفريق بالموسم الجديد.

أخبار الأهلي اليوم.. روزه يقترب من تدريب الفريق بعد جلسة غالي في ميونخ



اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع الألماني مارك روزه مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وأنهى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الاتفاق بشكل شبه رسمي مع المدرب الألماني، بعدما عقد جلسة مع المدرب في مدينة ميونخ، خلال جولته الأوروبية، قبل عودته إلى القاهرة في الساعات القليلة الماضية، لعرض الأمر على مجلس إدارة النادي.

أخبار الأهلي اليوم.. فيجولي يدخل حسابات الأحمر بالصيف



دخل الجناح الدولي الجزائري سفيان فيجولي ضمن قائمة اهتمامات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجوم الفريق.

ومن المنتظر أن تكون صفقة الجزائري فيجولي صفقة مجانية، حيث يتواجد بلا فريق في الوقت الحالي، بعد رحيله عن جالاطا سراي التركي مؤخرًا.