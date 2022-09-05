محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
قال نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، إن الهيئة الملكية لمدينة الرياض هي المسؤولة عن المدينة، موضحا أن المشروع الحالي الخاص بالنقل هو الأحدث في العالم.
وأوضح في تصريحات لقناة “السعودية” أن الهيئة تسعى للتوسع في النقل العام لاستيعاب عدد السكان، وجعل جودة الحياة في مدينة الرياض كما تستحق.
وأشار إلى أن النقل العام هو الحل، موضحا أن شارع “أكسفورد” عرضه 20 مترا، وينتقل أكثر من مليون شخص في اليوم، بسبب النقل العام المميز.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف سيواكب قطاع النقل مضاعفة عدد سكان الرياض لـ 15 مليون خلال السنوات القادمة؟.. مسؤول يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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