رابط وطريقة التسجيل في منصة روضتي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تؤكد وزارة التعليم أن منصة روضتي واحدة من أهم المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتسجيل في مرحلة رياض الأطفال.

وأطلقت وزارة التعليم منصة روضتي لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية ممتعة وجاذبة تساهم في التيسير وتسهيل عملية إدارة التعليم والتعلم لمرحلة رياض الأطفال.

كذلك تتيح الوزارة إمكانية تسجيل الدخول لمنصة روضتي الافتراضية عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية ومنها إلى منصة روضتي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ويمكن أيضا دخول منصة روضتي من خلال تطبيق روضتي على الأجهزة الذكية.

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– تحديد المعلمين والمعلمات وتعيينهم في فصول المدرسة.

– تحديد أطفال الروضة وتوزيعهم على الفصول المنشأة، حيث يتم إضافة الفصول الدراسية للروضة من خلال الدخول على شاشة إدارة الفصول وضبط الإعدادات الخاصة بها، ثم النقر على إضافة فصل مدرسي للبدء في إضافة الفصول.

– يتم إدخال بيانات الفصول الدراسية للروضة من حيث البيانات التعليمية المستوى واسم الفصل والصف وعدد المقاعد، ويتم تكرار هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من إنشاء فصول المدرسة كاملةً.

– بعد ذلك ستظهر الأيقونات التالية (إدارة بيانات الطلاب – إدارة المعلمين – الجدول الدراسي -متابعة الغياب

– تتيح المنصة، أيضا تعيين قائد المدرسة و التعديل والحذف،ويمكنكم الحصول على رابط منصة روضتي تسجيل الدخول من خلال اتباع الرابط التالي: (اضغط هنا).

وتتيح منصة روضتي التعليمية إمكانية التواصل مع منسوبي المدرسة، ويمكن التواصل من خلال أدوات التالية عبر منصة روضتي:

• التواصل من خلال حساب مايكروسوفت.

• صندوق الرسائل.

• اللقاءات العامة.

• استفسارات الطلاب التي تصل للمعلمين.