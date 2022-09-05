اخبار الخليج – تسجيل 202 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 198 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3566 في يوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وأظهرت تسجيل 202 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 198 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 669415.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 1517 حالة، منها 8 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى وحالتان في العناية المركزة.