اخبار الخليج – تسجيل 202 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 198 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 3566 في يوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وأظهرت تسجيل 202 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 198 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 669415.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 1517 حالة، منها 8 حالات تخضع للعلاج بالمستشفى وحالتان في العناية المركزة.
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