اخبار الخليج – البحرين تدين الهجوم الإرهابي في إقليم هيران بجمهورية الصومال الفيدرالية

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي على مركبات نقل ركاب جماعي في إقليم هيران بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، مجددة موقف مملكة البحرين الثابت ضد التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي لضرورة تكاتف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله المالية والفكرية.

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