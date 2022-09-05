سعر الـ 200 جرام 50 ريالا.. ماذا تعرف عن فاكهة التنين الموجودة في جازان؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال المزارع محمد باحصي، إن فاكهة التنين، من أشهى الفواكه الموجودة في المملكة

وأضاف في مداخلة لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن سعر الـ 200 جرام من فاكهة التنين النادرة يصل إلى 50 ريالا.

وأوضح أن السر في ذلك يتمثل في فوائدها الصحية، مشيرا إلى أنه نجح في زراعتها بجازان، ولافتا إلى أنها دخلت المملكة منذ عامين، ولم تنتشر حتى اللحظة.