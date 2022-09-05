محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال المزارع محمد باحصي، إن فاكهة التنين، من أشهى الفواكه الموجودة في المملكة
وأضاف في مداخلة لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن سعر الـ 200 جرام من فاكهة التنين النادرة يصل إلى 50 ريالا.
وأوضح أن السر في ذلك يتمثل في فوائدها الصحية، مشيرا إلى أنه نجح في زراعتها بجازان، ولافتا إلى أنها دخلت المملكة منذ عامين، ولم تنتشر حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الـ 200 جرام 50 ريالا.. ماذا تعرف عن فاكهة التنين الموجودة في جازان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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