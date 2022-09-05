وسط جدل الرقابة والحرية.. «تيك توك» يواجه الحظر بالعراق

محمد بن مسعود - الدمام - في خطوة مثيرة للجدل ما بين مؤيد ومعارض، طالب الادعاء العام في إقليم كردستان العراق بحظر تطبيق «تيك توك» بشكل كامل، وهو ما قد يقود لحظر أوسع للتطبيق في مختلف أرجاء العراق.

ووفق وثيقة موجهة من الادعاء العام إلى وزارة النقل والمواصلات بحكومة الإقليم، فإن سبب هذه المطالبة هو أن التطبيق يترك الكثير من الآثار السلبية على المجتمع الكردي، ويسبب العديد من المشاكل لفئة الشباب، متهمين التطبيق ببث مقاطع تخدش الذوق العام وتحض على العنف والإباحية.

وكانت قد راجت تسريبات نهاية العام الماضي عن قرب حظر التطبيق الشهير رسميًا في العراق.

هذه الدعوات المتكررة لحظر التطبيق أثارت لغطًا واسعًا وانقسامات حادة بين العراقيين، بينما شدّد خبراء رقميون على أن آليات الحظر والمنع لم تعُد مجدية في هذا العصر الرقمي، وأن وسائل كسر الحظر والالتفاف عليه وإفراغه من جدواه بمتناول الجميع، ما يجعله قرارًا بلا تأثير وبلا جدوى.