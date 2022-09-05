محمد بن مسعود - الدمام - ستصبح الممثلة الراحلة نيشيل نيكولز، التي اشتهرت بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا في مسلسل «ستار تريك»، أحدث نجوم الدراما التلفزيونية التي تعود لفترة الستينيات يتم تكريمها بإرسال بعض من رمادها إلى الفضاء.
ويُنسب الفضل إلى نيكولز، التي توفيت في 30 يوليو الماضي عن 89 عامًا، في المساعدة في تحطيم الصور النمطية العنصرية وإعادة تحديد أدوار هوليوود للممثلين السود في ذروة حركة الحقوق المدنية الأميركية، كونها واحدة من أولى النساء السود اللواتي صورن شخصية تعبر عن تمكين المرأة على شاشة التلفزيون.
والآن بعد وفاتها، تمت إضافتها إلى بيان الركاب لسفينة فضائية حقيقية من المقرر أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوي على رماد وعينات حمض نووي لعشرات من محبي الفضاء الذين رحلوا عن الحياة، في رحلة نهائية وأبدية حول الشمس، وفقًا للقائمين على هذا التكريم. ولم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق. في سبعينيات القرن الماضي، أوكلت «ناسا» للممثلة مهمة المساعدة في تعيين المزيد من المجموعات المهمشة والنساء في وكالة الفضاء، إذ كان لها تأثير في جذب مثل تلك المواهب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أحدثت ثورة في ناسا.. رفات ممثلة ستار تريك تُرسل للفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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