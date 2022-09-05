أول صور واضحة لحطام سفينة «تايتانيك»

محمد بن مسعود - الدمام - التقط خبراء صورًا جديدة تُعد الأوضح منذ عقود لحطام سفينة «تايتانيك» التي غرقت في المحيط الأطلسي عام 1912.

وصوّرت شركة «أوشن غيت إكسبيديشن» حطام تايتانيك بدقة «8 كي»، ما يسمح للعلماء بتكبير هياكل السفينة وأشكال الحياة التي باتت تستعمر على الحطام بشكل مطرد.

وموّلت شركة «أوشن غيت إكسبيديشن» رحلتها إلى تيتانيك من خلال تقديم أماكن للسائحين في الرحلة مقابل 250 ألف دولار، وتخطط للعودة سنويًا لالتقاط المزيد من اللقطات للحطام قبل أن يختفي في قاع المحيط.