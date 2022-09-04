شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| تدعيم صفوف الفريق بظهير الوحدة.. والراقي يختتم الاستعدادات لموقعة الخلود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من التطورات في صفوف أهلي جدة السعودي، بعد الصفقة القوية التي أعلن عنها الراقي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أخبار أهلي جدة اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وذلك يأتي كالتالي..

أخبار أهلي جدة اليوم الأحد 4/9/2022

أعلن الراقي مساء اليوم عن تدعيم صفوف الفريق بصفقة من صفوف الوحدة السعودي، وهو نايف كريري صاحب الـ24 عامًا.

وكشف النادي السعودي عن صفقة من خلال بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "منصة تويتر"، وذلك جاء كالآتي..

"الظهير الأيمن نايف كريري أهلاويًا على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من نادي الوحدة السعودي"

يجيد كريري اللعب كظهير وجناح أيمن، ويُعد اللاعب الصفقة الثانية للإدارة الجديدة برئاسة وليد معاذ.

وتسعى الإدارة الجديدة خلال الفترة الماضية لتدعيم الفريق بأفضل الصفقات في حدود الإمكانيات من أجل إعادة “الراقي” إلى مصاف الإنجازات من جديد، والدوري السعودي للمحترفين المحترفين.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة اليوم أمام الخلود

اختتم الراقي الاستعدادات للمباراة القادمة بدوري يلو 2022/2023 أمام الخلود ضمن منافسات الحلوة الثالثة من أحداث البطولة.

كل ما يخص الأهلي والراقي القادمة في دوري يلو 2022/2023

من المقرر أن يقع الأهلي مساء الغد في مواجهة قوية أمام الخلود، وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة 7:35 بتوقيت القاهرة، 8:35 بتوقيت مكة المكرمة، 9:35 بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخلود الإثنين في دوري يلو

تذاع أحداث المباراة المرتقبة بين الطرفين عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بالإضافة إلى جميع مباريات البطولة.

إليكم تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الخلود الإثنين في دوري يلو

من المتوقع أن يدخل أصحاب الأرض بالتشكيل التالي أمام الخلود.

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

في خط الدفاع: الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد حمد، مجرشي.

وفي الوسط: كوّم، المجحد، سلمان المؤشر، العبدلي، هيثم عسيري.

وخط الهجوم: جرابان.

تعرف على موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الأهلي في المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة فقط لا غير بعد تعادل أمام القيصومة وخسارة أمام الأخدود بثنائية.

موقف الخلود في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يحتل الخلود وصافة الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في المواجهة الأولى والثانية لدوري يلو 2022/2023.