شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يعلن قائمة المنتخب السعودي للشباب استعدادًا لتصفيات كأس آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأحد، عن قائمة بلاده استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

وبدأ الأخضر السعودي للشباب، معسكره الإعدادي في الدمام اليوم، والمقام تحضيرًا لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا.

قائمة المنتخب السعودي للشباب لتصفيات آسيا

وضمت قائمة المنتخب السعودي 26 لاعبًا جاءت كالآتي:

أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان، وليد عياش، عبدالمجيد العنزي، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ثامر الشهراني، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني، مشاري النمر.

وخاض اللاعبين تدريباتهم مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.



السعودية تستضيف المجموعة الأولى من التصفيات

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السعودي تحت 20 عامًا المجموعة الأولى، من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر الجاري.