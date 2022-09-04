شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يمنح جماهيره وعد قاطع قبل مواجهة الزمالك في سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - منح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، جماهيره وعد قاطع قبل مواجهة الزمالك المصري، في نهائي كأس سوبر لوسيل.

ويلتقي الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين نظيره الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز، في كأس سوبر لوسيل يوم 9 من الشهر الجاري.



عطيف يوعد جماهير الهلال بتحقيق لقب كأس سوبر لوسيل



وأكد عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال السعودي، لجماهير الزعيم، أنه فريق سوف يذهب من أجل تحقيق لقب كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري مساء يوم الجمعة المقبل.

وتابع: "حققنا فوز هام ضد الفتح بهدف دون مقابل، د وثلاث نقاط مهمة لنا في صراع الدوري، وإن شاء الله جمهورنا يفرح ونفرحه أكثر بإذن الله".

وأضاف: "عملية التدوير بالنسبة لنا طبيعية قبل نهائي سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل، ونملك قائمة رائعة من اللاعبين قادرة على التعامل مع كل مباراة ونحن بوضعية مميزة".



عطيف يُعدد مكاسب الفوز ضد الفتح بالدوري



وعن نهائي كأس لوسيل، أوضح: "نهائي مهم جدا بالنسبة لنا ويجب أن نقدم كل ما في وسعنا فيه، ونعد الجمهور الهلالي بتحقيق اللقب بإذن الله".

واختتم نجم الهلال، قائلا: “ نعم، تحقيق الدوري من أهم أهدافنا هذا الموسم، ورغم أن المشوار مازال طويلا فيه، ولكننا قادرون على الحفاظ على اللقب، وإن شاء الله نسعد جماهيرنا بالفترة المقبلة”.