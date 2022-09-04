فتح التسجيل في البرنامج التدريبي «المسرح الموسيقي»

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وسيقام البرنامج في ثلاث مدن بالمملكة، وهي: الرياض، الدمام، جدة.ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عن طريق الرابط الالكتروني: https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment/tracks/1113/new.
وحددت هيئة المسرح والفنون الأدائية الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج عبر ورش تدريبية متخصصة في المدن الثلاث، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض خلال المدة 25 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، ثم في مدينة الدمام من 2 إلى 20 أكتوبر، قبل أن يختتم في مدينة جدة خلال المدة من 9 إلى 27 أكتوبر من العام الجاري 2022م.
ويأتي البرنامج انطلاقا من حرص الهيئة على تطوير صناعة المسرح السعودي وتنمية محتواه الثقافي، ورفع مستويات الوعي بأشكال الفنون الأدائية، والتعريف بأطرها وعناصرها وتطبيقاتها، إلى جانب تعزيز وتطوير مهارات المتدربين في مجال المسرح الموسيقي، بما يسهم في تقديم عروض احترافية حية تعزز من رفع مستويات الحراك الثقافي الحي والمتطور في المملكة.
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