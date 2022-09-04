رصد 4977 مخالفة مبان بأحياء جدة

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وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي، تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 4114 موقعا مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما.وبينت أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، ومخالفة أنظمة واشتراطات الطـرق والشوارع وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
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