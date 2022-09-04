تطوير القدرات لحصر وتوثيق التراث غير المادي

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وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات منسوبي الهيئة من جميع مناطق المملكة في مجالات حصر وتوثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي وفق معايير منظمة اليونسكو، بناء على اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي.وتقدم الورشة خبيرتا اليونسكو المعتمدتان ابتسام الوهيبي والدكتورة آني طعمة، حيث ستتناولان مقدمة عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية والجماعات في إطار الاتفاقية، وأخلاقيات ومسؤوليات عملية الحصر، وأساليب وتقنيات استحصال المعلومات، ووضع عملية الحصر موضع التنفيذ عبر تجربة أولية.
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