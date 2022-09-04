محاسبة المتسبب في إيقاف شخص دون مستند نظامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتخذت النيابة العامة الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف لإيقافه شخصا دون مستند نظامي.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف اتخذت الإجراءات النظامية حيال المتسبب بإحدى جهات التوقيف لإيقافه شخصا دون مستند نظامي، حيث تم التحقق من ذلك والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فورا، وفق المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين بدون مستند نظامي في البوابة الالكترونية للنيابة العامة وعن طريق خدمات النيابة العامة في «أبشر».

وأكد أن الأشخاص يتمتعون بحقوق وضمانات حيال عدم تقييد حرياتهم أو القبض عليهم أو إيقافهم إلا في الأحوال المبينة نظاما، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من ذلك تتم على مدار 24 ساعة.

يذكر أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف حظرا تقييد حريات الأفراد دون مسوغ نظامي وأن التجاوز في هذا الأمر موجب للمساءلة المشددة.