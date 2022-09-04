إيقاف 5 مخالفين جمعوا أموالا مجهولة المصدر

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وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه ضبط بحوزتهم مبلغ 673,702 ريال وسندات إيداع مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على 5 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية اليمنية، لجمعهم أموالا مجهولة المصدر وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.وأوضحت الشرطة في بيانها أمس أنه ضبط بحوزتهم مبلغ 673,702 ريال وسندات إيداع مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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