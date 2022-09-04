شكرا لقرائتكم خبر جلسات حوارية لهيئة الأفلام بمهرجان البندقية السينمائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة الأفلام أمس جلسات حوارية على هامش مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي الـ79، بهدف فتح قنوات تواصل تسهم في تعزيز حضور صناع الأفلام السعوديين في المنصات الدولية، ومناقشة مستقبل صناعة الأفلام بالمملكة والعالم.

وتضمنت، جلسة خاصة لصناع الأفلام السعوديين مع المخرجين محمد السلمان، وتوفيق الزايدي، ومحمد العطاوي، والممثلة سارة طيبة، والمخرجة نور الأمير، حيث نوقشت خلالها تجاربهم في صناعة الأفلام، وطموحاتهم وتطلعاتهم في ظل رؤية المملكة 2030.

كما عقدت جلسة أخرى بمشاركة مخرجات سعوديات، وجلسة حوارية مع باسكال ديوت، ورئيس جسر فينيسيا للإنتاج الذي يعد من الملتقيات الرئيسة والناجحة لمحترفي السينما والإنتاج السمعي والبصري، والواقع الافتراضي.

يأتي ذلك ضمن الأنشطة التفاعلية التي تنظمها هيئة الأفلام.