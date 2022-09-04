شكرا لقرائتكم خبر إصدار جديد من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدلية الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل الإصدار السادس من الدليل المرئي لشرح الخدمات العدلية الالكترونية المتاحة عبر بوابة ناجز Najiz.sa.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإصدار يأتي ضمن حملتها المستمرة لتوعية المستفيدين، مشيرة إلى أن الدليل يتضمن شرحا لأبرز الخدمات العدلية الالكترونية في القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والصلح، والبورصة العقارية، وصندوق النفقة، والبوابة العلمية القضائية وغيرها من الخدمات، من خلال شروحات ثلاثية الأبعاد توضح للمستفيد عبر خطوات بسيطة وميسرة آلية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة ناجز Najiz.sa، بما يغني عن زيارة المرافق العدلية.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من دليل الشروحات بزيارة الرابط المخصص.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه أخيرا بالتوسع في إتاحة الخدمات الالكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa لتشمل 140 خدمة عدلية الكترونية، مؤكدا في توجيهاته لفرق العمل الخاصة بالبوابة ضرورة تقصي تجربة المستفيد والتطوير المستمر مع أهمية هندسة الإجراءات وتقليصها لتحقيق رضا المستفيدين وتيسير الخدمات عليهم.

الإصدار السادس يتميزبـ:

