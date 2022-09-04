«إسهام» .. برنامج لتمكين المرأة في الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تمكين المرأة في الحرمين الشريفين دشنت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود العبود برنامج (إسهام) لوكالة الرئاسة للإسهام في تحقيق أهداف الرؤية السامية والمساهمة في تنمية الوطن الغالي وفق الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية والهوية الوطنية.

من جانبها أوضحت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة مرام المعطاني أن المرأة في الحرمين منحت سبل التمكين بقوة لما تمتلك من قدرات واستعدادات حققت من خلالها نجاحا وريادة وإبداعا في منظومة العمل النسائي.

وأشارت إلى أن برنامج إسهام يحتوي على 3 محاور رئيسة يندرج منها عدد من البرامج المثرية لمنسوبات رئاسة شؤون الحرمين وهي: (إسهام القيادية، والإعلامية، والاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والصحية، والتقنية، والتعليمية).

وعبرت المعطاني عن شكرها الجزيل لمستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية لمتابعتها الحثيثة لكافة البرامج والمبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتفعيل دورها القيادي والتنموي في خدمة الوطن.

الجدير بالذكر أن البرنامج يأتي من منطلق توجه رؤية المملكة 2030 وبرامجها نحو تمكين المرأة وفق الضوابط الشرعية والقيم الإسلامية بتعزيز مكانتها في المجتمع وإشراكها بفاعلية في التنمية الوطنية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، حظت المرأة في الحرمين باهتمام كبير من قبل رئاسة شؤون الحرمين في اتساق مع الرؤية وبرامجها لضمان زيادة مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن.

محاور للبرنامج:

