استحداث برنامج تخطيط قلب ينتهي بالتوظيف

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وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن برنامج فني تخطيط القلب يؤهل الخريجين للعمل كمسؤولين عن إجراء تخطيط القلب للمرضى بما في ذلك تجهيزهم وتجهيز المعدات والمواد التشخيصية المستخدمة لإجراء تخطيط القلب.وأضاف أن البرنامج يمتد لمدة 12 شهرا، ويستهدف شباب وشابات الوطن، ممن ليسوا على رأس العمل، من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة وهي: تخصص الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، تخصص الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلا على شهادة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 أو Academic IELTS 4.5.
وأشار إلى أن البرنامج هو امتداد لسلسة برامج التوطين التي تشرف عليها الأكاديمية الصحية بالهيئة، والتي تسهم في رفع معدلات التوظيف من خلال تخريج ممارسين صحيين يسهمون في رفع كفاءة وجودة الخدمات.
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