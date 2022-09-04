شكرا لقرائتكم خبر متحف للقهوة السعودية في «حراء مكة الثقافي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإبراز أحد العناصر الأصيلة في ثقافة المجتمع التي ترمز للضيافة والكرم، ويعرف بهوية مناطق السعودية وتنوعها الثقافي بجانب الاستمتاع بعبق القهوة ومذاقها، يأتي «متحف القهوة السعودية» لينسجم ضمن مكونات «حي حراء الثقافي»، والذي يتزامن مع عام القهوة السعودية 2022.

في المقابل يعد « معرض الوحي» أحد المكونات الأساسية في حي حراء الثقافي، حيث تعرض فيه قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام. كما يفرد المعرض جناحا خاصا لقصة نزول الوحي على نبينا محمد ﷺ.

كما يعرف بغار حراء وبأم المؤمنين خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-، وبجبريل عليه السلام، عبر عرض تقني جذاب.

من جهة أخرى يأتي «متحف القرآن الكريم» أحد المكونات الثقافية لحي حراء الثقافي، و يهدف إلى التعريف بكتاب الله تعالى عبر محتوى دقيق ومنظومة واسعة من التقنيات وفق أسلوب العرض المتحفي.