متحف للقهوة السعودية في «حراء مكة الثقافي»

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في المقابل يعد « معرض الوحي» أحد المكونات الأساسية في حي حراء الثقافي، حيث تعرض فيه قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام. كما يفرد المعرض جناحا خاصا لقصة نزول الوحي على نبينا محمد ﷺ.كما يعرف بغار حراء وبأم المؤمنين خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها-، وبجبريل عليه السلام، عبر عرض تقني جذاب.
من جهة أخرى يأتي «متحف القرآن الكريم» أحد المكونات الثقافية لحي حراء الثقافي، و يهدف إلى التعريف بكتاب الله تعالى عبر محتوى دقيق ومنظومة واسعة من التقنيات وفق أسلوب العرض المتحفي.
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