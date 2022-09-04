شاهد.. بطل العالم في “الجوجيتسو” محمد آل مخلص: هذا سبب قولي “تكفى يا فهد لا تموت”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال بطل العالم في “الجوجيتسو” محمد آل مخلص، إنه حزن كثيرا لعدم وجود ابنه فهد بجواره خلال تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف في مداخلة لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن فهد سنده في الحياة، وكان يشاركه دائما في مبارياته، ويقف من خلف الحاجز إلا أنه في هذه المرة تغيب بسبب مرضه.

وتابع: “إذا لم يكن فهد موجودًا ماذا أفعل؟ أعرف أنه من الصعب ظهوري بهذا الشكل، لكن لم أتحكم في مشاعري خلال حديثي”.

وعن سر الكلمة التي أبكت الجميع “تكفى يا فهد لا تموت”، قال: “فهد هو كل شيء سبب نجاحي كأب هو هذا الإنسان إذا خسرته خسرت كل شيء، والله لا يمتحنا في أطفالنا”.