مقتل شخصين إثر سقوط طائرة صغيرة غربي ألمانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_د ب أ

لقي شخصان حتفهما إثر سقوط طائرة ذات محرك صغير اليوم الأحد بالقرب من أحد الطرق السريعة في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا اليوم الأحد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وذكر المتحدث أن الطائرة اندلعت فيها النيران بعد سقوطها، وقال إنه لا يمكنه التحدث عن هوية القتيلين.

وكانت الطائرة سقطت في ساحة صف السيارات الخاصة بسيرك “فليك فلاك”.

وقال مراسل تابع لـ (د.ب.أ) إنه تم اتخاذ تدابير لحماية الحطام من استراق النظر.

وصرح متحدث باسم قوات الإطفاء لـ (د.ب.أ) بأن الطائرة سقطت بالقرب من خيمة السيرك أثناء تقديم عرض يتابعه 900 شخص مشيرا إلى أن مدخل الخيمة كان يبعد نحو 50 مترا فقط من مكان سقوط الطائرة.

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وأفادت قوات الإطفاء بأن صوت الموسيقى المنبعثة من خيمة السيرك كانت عالية بدرجة كادت تغطي بشكل أو بآخر على صوت سقوط الطائرة التي وصفتها إذاعة “دبليو دي آر” بأنها طائرة فائقة الخفة.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة في وقت مبكر من مساء اليوم عن انتشال جثتين وذكرت أن الشواهد الأولية تشير إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار لأشخاص آخرين وقالت إنه لا توجد أنباء عن وقوع مصابين.

وقالت الشرطة إنه كان من المحتمل أن يكون الحادث ذا أبعاد كارثية.

ورافقت قوات الشرطة مشاهدي السيرك بعد العرض حتى يغادروا الخيمة بشكل منظم وحتى تمنع انتشار الهلع والفوضى بينهم، ومع ذلك لم يتم السماح لنحو 100 مشاهد بالبدء في مغادرة الخيمة إلا في وقت متأخر من بعد الظهر حيث اضطر الكثير منهم إلى الانتظار لحين أخذ بياناتهم الشخصية وأرقام سياراتهم.

وأسفر الحادث أيضا عن اشتعال الحريق في عشر سيارات كانت ضمن السيارات الموجودة في صف السيارات.

وصرحت جهات التحقيق مساء اليوم بأنها لا يمكنها بعد التحدث عن المسار الدقيق للحادث وسببه. وقد تركزت المهمة مبدئيا على أعمال الإطفاء.

وكانت سحب دخان أسود كثيف تصاعدت فوق مكان الحادث، وشارك نحو 60 فردا من قوات الطوارئ في التعامل مع الحادث كما كانت هناك مروحية تحلق فوق موقعه.