سقوط طائرة خاصة قبالة سواحل لاتفيا وتقارير عن وجود عائلة على متنها

︎

.

قالت خدمة الإنقاذ السويدية إن طائرة خاصة من طراز سيسنا سقطت قبالة سواحل لاتفيا مساء اليوم الأحد بعد أن حاولت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي تتبع مسارها غير المنتظم.

ووفقا لموقع فلايت رادار 24، كانت الطائرة من طراز سيسنا 551 والمسجلة في النمسا تحلق فوق شريش في جنوب إسبانيا من حيث أقلعت الساعة 1256 بتوقيت جرينتش بدون أن يكون لها وجهة محددة.

واستدارت الطائرة مرتين، إحداهما فوق باريس والثانية فوق كولونيا، قبل أن تتجه مباشرة صوب بحر البلطيق وتمر بالقرب من جزيرة جوتلاند السويدية. ورصدت أجهزة التتبع بحلول الساعة 1737 بتوقيت جرينتش فقدان الطائرة لسرعتها وارتفاعها بشكل حاد.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ السويدية “نما إلى علمنا أن الطائرة سقطت (في المحيط) شمال غرب بلدة فنتسبيلز في لاتفيا… لقد اختفت من على شاشات الرادار”.

وذكر يوهان والستروم من الإدارة البحرية السويدية إن ألمانيا والدنمرك أرسلتا طائرات حربية في وقت سابق للبحث عن الطائرة لدى مرورها عبر المجال الجوي للبلدين، لكنها لم تتمكن من التواصل مع الطيار.

وأضاف “لم يتمكن (الطيارون) من رؤية أي شخص في قمرة القيادة”.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الطيار ورجلا وامرأة وشخصا قالت إنه ابنتهما كانوا على متن الطائرة دون ذكر مصدر هذه المعلومة.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الليتواني إن طائرة هليكوبتر تابعة لسلاح الجو أُرسلت إلى موقع سقوط الطائرة للبحث عن الركاب بناء على طلب لاتفيا المجاورة. وقالت لاتفيا إنها أرسلت سفنا إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم سلاح الجو الليتواني لرويترز إن مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي أقلعت في وقت سابق لاقتفاء أثر الطائرة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

