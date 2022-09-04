عام / مصرع شخصين إثر سقوط طائرة صغيرة في غربي ألمانيا

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دويسبورج 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واس

لقي شخصان مصرعهما إثر سقوط طائرة صغيرة اليوم بالقرب من أحد الطرق السريعة في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية أن الطائرة اندلعت فيها النيران بعد سقوطها، مبينةً أنه لا يمكنها التحدث عن هوية القتيلين.

وأشارت متحدثة باسم الشرطة اليوم إلى انتشال جثتين.

//انتهى//

22:55ت م

0184 دويسبورج 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واسلقي شخصان مصرعهما إثر سقوط طائرة صغيرة اليوم بالقرب من أحد الطرق السريعة في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا.وذكرت الشرطة الألمانية أن الطائرة اندلعت فيها النيران بعد سقوطها، مبينةً أنه لا يمكنها التحدث عن هوية القتيلين.وأشارت متحدثة باسم الشرطة اليوم إلى انتشال جثتين.//انتهى//22:55ت م0184 www.spa.gov.sa/2381458 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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