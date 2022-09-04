عام / أرمينيا تطلق النار المكثف على مواقع للجيش الأذربيجاني في كلبجار

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باكو 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واس

أعلنت القوات الأرمينية استهدافها مواقع للجيش الأذربيجاني في محافظة كلبجار الحدودية ظهر يوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: “إنه اتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير الرد بالمثل”.

//انتهى//

22:59ت م

0185 باكو 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واسأعلنت القوات الأرمينية استهدافها مواقع للجيش الأذربيجاني في محافظة كلبجار الحدودية ظهر يوم الأحد.وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: “إنه اتخذت وحدات جيش أذربيجان تدابير الرد بالمثل”.//انتهى//22:59ت م0185 www.spa.gov.sa/2381459 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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