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مقديشو 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واس

توعدت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة بـ”أتميص” بأنها سترد فوراً على الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الارهابية في ضواحي بلدوين، الذي قتل فيه 21 مدنياً.

وقالت “أتميص” في بيان لها اليوم إنها ملتزمة بالعمل مع القوات الصومالية لمنع هجمات جماعة الشباب، وتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين في الصومال.

//انتهى//

22:53ت م

0183 مقديشو 8 صفر 1444 هـ الموافق 4 سبتمبر 2022 م واستوعدت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة بـ”أتميص” بأنها سترد فوراً على الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الارهابية في ضواحي بلدوين، الذي قتل فيه 21 مدنياً.وقالت “أتميص” في بيان لها اليوم إنها ملتزمة بالعمل مع القوات الصومالية لمنع هجمات جماعة الشباب، وتحقيق الأمن والاستقرار الكاملين في الصومال.//انتهى//22:53ت م0183 www.spa.gov.sa/2381457 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / بعثة الاتحاد الأفريقي تتوعد بالرد على هجوم حركة الشباب في إقليم هيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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