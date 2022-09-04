“ماريغا” يوجه رسالة لجماهير الهلال قبل مواجهة الزمالك في “سوبر لوسيل”

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وجه لاعب الهلال، المالي موسى ماريغا رسالة لجماهير ناديه، قبل أيام من نهائي كأس سوبر لوسيل أمام الزمالك المصري.

وكتب ماريغا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “انتصار مهم جدا، مبروك للجميع الحمد الله، الآن حان الوقت لإعادة كأس جديد للنادي إن شاء الله”.

وكان ماريغا قد شارك في فوز الهلال أمام الفتح، مساء الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة قوية أمام الزمالك المصري، مساء الجمعة المقبل 9 سبتمبر 2022 بالدوحة، في نهائي كأس سوبر لوسيل.



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Source akhbaar24

