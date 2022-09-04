مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة يكشف عن آلية جديدة للتعامل مع الكلاب الضالة

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قال الدكتور علي الدويرج “مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ” أن هناك تعامل بينهم وبين وزارة الشؤون الودية والقروية والإسكان لمعالجة البلاغات المقدمة بسبب الكلاب الضالة أو غيرها من الحيوانات.
وتابع خلال حديثه عبر قناة “الإخبارية.نت” أنه سيكون هناك آلية للتعامل مع الكلاب الضالة وفق نظام الرفق بالحيوان.
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Source almnatiq
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