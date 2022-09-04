شعر أهالي الباحة والعرضيات، مساء اليوم الأحد، بهزة أرضية جديدة وهي ثاني مرة يشعر الأهالي هناك بهزة أرضية بعد رصد هيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية صباح الأربعاء الماضي، جنوب غرب الباحة.
وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها مبينا أن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الباحة يشعرون بهزة أرضية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.