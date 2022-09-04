أهالي الباحة يشعرون بهزة أرضية جديدة

شعر أهالي الباحة والعرضيات، مساء اليوم الأحد، بهزة أرضية جديدة وهي ثاني مرة يشعر الأهالي هناك بهزة أرضية بعد رصد هيئة المساحة الجيولوجية، هزة أرضية صباح الأربعاء الماضي، جنوب غرب الباحة.

وكانت الهيئة أكدت في وقت سابق أن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها مبينا أن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.