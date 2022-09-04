انطلاق اختبارات مهاراتي لقياس مهارات طلبة التعليم العام

وطُبق الاختبار اليوم على طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس ابتدائي في مادتي لغتي والرياضيات؛ بهدف قياس ما تعلمه الطلبة في الصف السابق من رحلتهم الدراسية.
ويستمر أداء اختبارات "مهاراتي" على مدى خمسة أيام من الأحد وحتى الخميس من خلال الدخول على الاختبار الإلكتروني حضورياً في مدارس التعليم العام، ومع إتاحة الاختبار كذلك لمدة 24 ساعة عبر الرابط المباشر لمنصة اختبار، بما يتسنى أداؤه من قبل الطلبة الذين تعذّر عليهم الدخول للاختبار في الموعد المحدد.
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