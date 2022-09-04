شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يحدد موعد عودة جانغ للمشاركة مع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن موعد عودة جانغ هيون سو، لاعب فريقه للمشاركة مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

دياز يحدد موعد عودة جانغ للمشاركة مع الهلال

وأوضح دياز خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال مع الفتح، " جانغ لاعب مهم جدًا للمجموعة، لا أريد المخاطرة به لأنه بحاجة إلى المزيد من الوقت للتشافي".

وتابع: "نحن نملك أيضًا مجموعة متميزة قادرة على سد النقص وشاهدنا ما يقدمه جحفلي من أداء رائع".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد حقق الفوز أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره الزمالك المصري، في نهائي كأس سوبر لوسيل، يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.