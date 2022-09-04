شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رامون دياز على اشتباكه مع سالم الدوسري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق رامون دياز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على اشتباكه مع سالم الدوسري، لاعب الفريق خلال مواجهة الفتح.

أول تعليق من رامون دياز على اشتباكه مع سالم الدوسري

وأكد دياز خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفتح: "لا يوجد لاعب يحب ان يستبدل في أي مباراة وهذا طبيعي ويحدث احيانا في كرة القدم، فضلت مشاركة ميشايل لمنحه الفرصة للمشاركة وهكذا كرة القدم هي لعبة جماعية يحتاج الفريق فيها الجميع".

وتابع دياز عن عدم مشاركة ايغالو من بداية اللقاء: "قمت بإراحته مع بعض اللاعبين الآخرين، ومنح الفرصة لعدد آخر من اللاعبين لزيادة معدلهم اللياقي، كما أن أمامنا مباراة سوبر لوسيل".

وأضاف: "وانا سعيد بما قدمه ڤييتو اليوم، وأيضًا ظهور سلمان بعد غياب". ‏

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حقق الفوز أمام نظيره الفتح، بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.