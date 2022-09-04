تفعيل نظامي موعد وإحالتي في الرعاية الصحية المنزلية

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وأوضحت الصحة أن العدد الكلي للزيارات التي قامت بها للمنازل بلغ 72,330 زيارة، وعدد الزيارات الميدانية بلغ 62,529 وذلك حتى منتصف عام 2022م، فيما بلغ عدد المرضى تحت الخدمة 44,781 مريضا في 22 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبزيادة في عدد المرضى المسجلين بالخدمة بلغت 4351 مريضا، كما بلغ عدد المستشفيات والمراكز التي تقدم الخدمة لمرضى الرعاية المنزلية 242 مستشفى ومركزا، وعدد الفرق الطبية 500 فرقة.وأشارت إلى أن الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية هم المرضى المنومون بالمستشفيات إذا كانت الحالة مستقرة أو يحتاج خدمات صحية بالمنزل، والمرضى غير المنومين وبحاجة لمتابعة صحية وتشمل مرضى الزهايمر ومرضى التأهيل الشامل، ومرضى العيادات الخارجية، ومرضى الطوارئ، والطالب المعاق، والمراكز الصحية.
وأضافت أن الخدمات المقدمة لمرضى الرعاية الصحية المنزلية تشمل التأهيل والعلاج الطبيعي المنزلي، والرعاية التنفسية المنزلية، والرعاية التمريضية المنزلية، والخدمات الاجتماعية المنزلية، والرعاية الطبية، وخدمات التغذية المنزلية، والخدمات الصحية المنزلية الافتراضية، والصحة النفسية المنزلية، وكذلك خدمات أخرى مساندة، وإدارة الأدوية.
يذكر أن الصحة بدأت في تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ قرابة 14 عاما، حيث تقدم الرعاية الصحية المنزلية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية.
أبرز الشروط:
- وجود شخص قادر على رعاية المريض
- ألا تزيد المسافة بين قسم الرعاية الصحية ومنزل المريض على 70 كلم
- توقيع المريض أو المسؤول عنه من عائلته بالموافقة على خدمة الرعاية الصحية المنزلية
الخدمة تشمل:
- المرضى المنومين بالمستشفى
- المرضى غير المنومين:
- مرضى الطوارئ
- مرضى المراكز الصحية الأولية
- مرضى الزهايمر
- مرضى التأهيل الشامل
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