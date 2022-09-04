اخبار دوليه – جرح 5 في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بغور الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بجرح 5 أشخاص إثر إطلاق النار على حافلة عسكرية إسرائيلية على الطريق 90 في غور الأردن.

ووقع إطلاق النار في غور الأردن بالقرب من مستوطنة الحمرا الإسرائيلية، حيث عالج مسعفون المصابين بجروح متوسطة وخفيفة، بينهم سائق الحافلة.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن المهاجمين الذين فروا من الموقع.

وذكر مراسل «العربية» أن إسرائيل اعتقلت شخصين يشتبه بأنهما نفذا هجوم الأغوار، وتبحث عن مهاجم ثالث.

وفي 21 أغسطس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب بلدة سلواد بالضفة الغربية.

وقال الجيش وقتذاك عبر حسابه في تويتر، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقبل هجوم الضفة الغربية، أصيب 8 أشخاص بجروح، بينهم 2 إصابتهما بالغة، جراء هجوم مسلح استهدف حافلة بوسط القدس.

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية رجلا يشتبه بأنه نفذ الهجوم.