اخبار دوليه – انتحار قاتل فتاة المنوفية.. والعثور على جثته على الطريق

محمد بن مسعود - الدمام - عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأحد، على جثة قاتل فتاة المنوفية، وتبين أنه انتحر بعد ارتكابه الجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم «العثور على جثمان قاتل إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، حيث تبين أنه قتل نفسه بنفس السلاح المستخدم، وذلك بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا».

وكانت مصر قد شهدت مأساة جديدة، أمس السبت، على غرار مأساتي نيرة أشرف وسلمى بهجت، حيث وقعت جريمة قتل فتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد.

وتلقت السلطات بلاغاً بمقتل أماني عبد الكريم الجزار (19 عاماً)، وهي طالبة بكلية التربية الرياضية، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميره من نفس قريتها طوخ طنبشا.

وأكد مصدر طبي أن مستشفى شبين الكوم استقبل الفتاة جثة هامدة وبها آثار طلق ناري.

وتبين أن الشاب المتسبب في الواقعة حاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 29 عاماً، وهو من سكان القرية، وكان قد تقدم لخطبة الطالبة، ولكنها رفضته كما رفضه أهلها، لذا قرر قتلها.