هزة أرضية يشعر بها سكان الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
تعرضت منطقة الباحة للهزة الأرضية الثانية خلال أقل من أسبوع، فيما أكد متحدث هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي رصدت اليوم في منطقة الباحة صغيرة جدا.
وقال متحدث «المساحة الجيولوجية»، في تصريحات لقناة الإخبارية: لا نتكلم عن تلك الهزات في العادة؛ ولكن لقربها من سطح الأرض وشعور بعض السكان بها تحدثنا عنها.
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