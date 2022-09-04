شاهد| “يا ولدي لا تموت”.. رسالة بطل الجوجيتسو السعودي محمد آل مخلص لابنه تبكي الملايين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

لاقى فيديو نشره اللاعب السعودي محمد آل مخلص اليامي، بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم في رياضة الجوجيتسو التي أقيمت بأمريكا، تفاعلا واسعا، بعدما وجه رسالة لنجله الذي يعاني من وعكة صحية شديدة.

وقال محمد آل مخلص في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الحمدلله أولا وأخيرا، الحمدلله الذي أعطاني القدرة لأمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، اليوم في لاس فيغاس لا علم يعلو فوق العلم السعودي”.

وأضاف في مقطع فيديو آخر: “يا خادم البيتين هذه لعيناك، ولعينيك يا فهد، ياسيدي محمد آمنت بنا كشعب قوي وهامته قوية واليوم أثبتنا ذلك اللهم لك الحمد، للشعب السعودي كله، شكرًا لكم، كنتم خير داعم لي من البداية لليوم”.

كما وجه رسالة لابنه وهو يبكي، قائلا: “أنت وعدتني يا ولدي لا تستسلم للمرض، تكفى يا ولدي لا تموت”.