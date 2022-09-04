اخبار الرياضه السعوديه «رحاب شكري» تتوج ببطولة البلياردو

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر موسمه الرياضي للسيدات أمس (السبت)، بعد أن انتهت منافسات بطولة السيدات الثالثة للبلياردو التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمدينة جدة بمشاركة 24 لاعبة.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو الدكتور ناصر الشمري صاحبات المراكز الأولى في البطولة، حيث توجت اللاعبة رحاب شكري بالمركز الأول واللاعبة ندى الزهراني بالمركز الثاني واللاعبة البتول الحمزة بالمركز الثالث وفي المركز الرابع اللاعبة ضحى خضير والمركز الخامس دلال الشمري والمركز السادس تهاني العنزي والمركز السابع آلاء الحلوة والمركز الثامن لجين المدني والمركز التاسع إيمان ضيف الله والمركز العاشر نوره الضمن والمركز الحادي عشر نجلاء النعيمي والمركز الثاني عشر سارة الصيني والمركز الثالث عشر سهراب يحيى والمركز الرابع عشر ميعاد محمد والمركز الخامس عشر تهاني الخضير والمركز السادس عشر منيرة القحطاني.

وتم خلال حفل التتويج تكريم لاعب منتخب السنوكر أيمن العمري بمناسبة تحقيقه المركز الخامس في بطولة العالم للسنوكر تحت 21 عاما التي أقيمت الشهر الماضي في رومانيا.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر نجاح الموسم الرياضي للسيدات وقال: «نظم الاتحاد في هذا الموسم ثلاث بطولات للسيدات شهدت مشاركة ومنافسة متنوعة من اللاعبات أقيمت البطولة الأولى بمدينة الدمام وأقيمت البطولة الثانية بمدينة تبوك واليوم نختتم الموسم بالبطولة الثالثة في مدينة جدة وأحب أن أبارك للجميع هذا النجاح وسنعمل في المستقبل على تعزيز الإيجابيات متمنياً للجميع التوفيق في البطولات القادمة».