اخبار الرياضه السعوديه «عذبة» تحصد الكؤوس دوليا ومحليا

محمد بن مسعود - الدمام - في الحفل الختامي لنادي سباقات الخيل، الذي أقيم في ميدان الملك خالد بن عبد العزيز في الطائف، حققت عذبة للسباقات العائدة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز كأس الطائف للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات لعمر سنتين لمسافة 1400 متر عبر الجواد «الكويت» العائد له، وهو انتصار «الكويت» الثالث في سجله السباقي من 3 مشاركات.

كما حصد الجواد «مجحم» إنتاج عذبة للسباقات والعائد له الانتصار الرابع في سجله السباقي حين نال «كأس الطائف مفتوح الدرجات إنتاج ومستورد» لعمر 3 سنوات لمسافة الميل.

وواصلت عذبة للسباقات إنجازاتها دولياً، حيث حققت الفرس «بيان عذبة» إنتاج عذبة للسباقات العائدة له كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة الميل (الفئة الثالثة) للعام الثاني على التوالي وانتصارها السادس في سجلها السباقي، وذلك بمضمار «هايدوك» في المملكة المتحدة.